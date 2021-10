Tebas: «Posso dimostrare l’inganno del Psg ai danni del Fpf» (Di giovedì 7 ottobre 2021) Javier Tebas non usa giri di parole per attaccare il Paris Saint-Germain. Intervistato dall’Equipe, il presidente della Liga ha affrontato il tema del fair-play finanziario, dichiarando di poter provare l’inganno con cui il club francese avrebbe ingannato la norma UEFA. “Critico il PSG perché non genera ricavi per potersi permettere questa rosa” dichiara Tebas. “Questo L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 7 ottobre 2021) Javiernon usa giri di parole per attaccare il Paris Saint-Germain. Intervistato dall’Equipe, il presidente della Liga ha affrontato il tema del fair-play finanziario, dichiarando di poter provarecon cui il club francese avrebbe ingannato la norma UEFA. “Critico il PSG perché non genera ricavi per potersi permettere questa rosa” dichiara. “Questo L'articolo

