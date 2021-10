Stornara | arrestato latitante cerignolano Deve scontare sei anni di reclusione per rapina

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Nei giorni scorsi i Carabinieri di, a seguito di mirate attività info-investigative, hanno tratto in arresto un pericoloso ricercato. Da gennaio 2021 pendeva sull’uomo un Ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la corte d’appello di Ancona per espiazione pena disei dipercommessa a Fermo negliscorsi. Il soggetto era ben noto alle Forze dell’ordine, in quanto è un pregiudicato di vecchia data che nel ’96, nel corso di unaperpetrata a Pescara si era reso autore, con altri suoi complici, dell’omicidio Mar. Ca. DI RESTA Marino, oggi Medaglia d’oro al Valor Militare alla Memoria. Il Maresciallo Capo, riusciva ...

Antonio Scelsi sorpreso in un'abitazione a pianoterra con la carta d'identità per l'espatrio falsa e le generalità di altra persona ...Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Nei giorni scorsi i Carabinieri di Stornara, a seguito di mirate attività info-investigative, hanno tratto in arresto un pericoloso ricercato Cerignol ...