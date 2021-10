Sgominata banda di ladri di auto | usavano un “Game Boy” speciale da 27mila dollari

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Avevano modificato le componenti di unBoy Supreme inserendo un costotissimo dispositivo in grado di disattivare i sistemi di sicurezza delle, che poi rubavano Utilizzavano specifici dispositivi celati all’interno di un ‘falso’Boy per compiere rapine. È quanto scoperto dalla polizia britannica che ha sgominato unadidediti al furto L'articolo NewNotizie.it.

È quanto scoperto dalla polizia britannica che ha sgominato unadi ladri dediti al furto di veicoli moderni e di valore, i quali avevano 'investito' denaro in un costosissimo dispositivo del ...Rapinano Rolex e Patex Philippe,di Napoli: bottino da 75mila euro. Ieri la Polizia di Stato di Milano eseguivano a Napoli un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Milano Manuela ...Mitsubishi Outlander Phev. Un Game Boy da 23mila euro La polizia ha spiegato che il dispositivo, che ha un valore di oltre 23mila euro, potrebbe sbloccare e avviare un'auto «in una manciata di secondi ...Una banda di ladri ha usato un dispositivo portatile travestito da Nintendo Game Boy, la popolare console portatile della casa giapponese, per rubare auto per un valore complessivo di 180.000 sterline ...