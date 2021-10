Servizi sociali agli ex Riuniti, trasloco vicino. «Per via San Lazzaro un acquirente c’è» (Di giovedì 7 ottobre 2021) Entro la fine di novembre il Comune di Bergamo riceverà le chiavi, il tempo di organizzare il trasloco e nei primi mesi del 2022 i Servizi sociali traslocheranno dalla storica sede di via San Lazzaro in via XXIV Maggio nell’ex padiglione di Anatomia dei «furono» Ospedali Riuniti di Bergamo. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 7 ottobre 2021) Entro la fine di novembre il Comune di Bergamo riceverà le chiavi, il tempo di organizzare ile nei primi mesi del 2022 itraslocheranno dalla storica sede di via Sanin via XXIV Maggio nell’ex padiglione di Anatomia dei «furono» Ospedalidi Bergamo.

