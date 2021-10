Scuola, Costa anticipa: «Con un positivo in classe quarantena ridotta e solo per contatti stretti» (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, ai microfoni di Radio Anch’io, ha dettato quella che dovrebbe essere la linea del governo per rimodulare le norme anti Coronavirus relative al mondo Scuola, a un mese dall’inizio dell’anno scolastico. «Dobbiamo assolutamente rivedere la questione legata alla quarantena. L’orientamento dell’esecutivo è di non far scattare più la quarantena per tutta la classe di fronte a un caso positivo ma solo per gli studenti che sono stati a più stretto contatto con il positivo e di ridurre i termini dell’isolamento – poiché – siamo di fronte a ragazzi vaccinati». La rimodulazione dei termini delle quarantene legate ai contatti stretti che si possono verificare nelle aule dovrebbe essere ... Leggi su open.online (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il sottosegretario alla Salute Andrea, ai microfoni di Radio Anch’io, ha dettato quella che dovrebbe essere la linea del governo per rimodulare le norme anti Coronavirus relative al mondo, a un mese dall’inizio dell’anno scolastico. «Dobbiamo assolutamente rivedere la questione legata alla. L’orientamento dell’esecutivo è di non far scattare più laper tutta ladi fronte a un casomaper gli studenti che sono stati a più stretto contatto con ile di ridurre i termini dell’isolamento – poiché – siamo di fronte a ragazzi vaccinati». La rimodulazione dei termini delle quarantene legate aiche si possono verificare nelle aule dovrebbe essere ...

