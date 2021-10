Referendum cannabis, il 58% degli italiani è a favore. Per 8 persone su 10 toglie mercato alla criminalità organizzata: il sondaggio di Swg (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il 58% degli italiani è a favore della legalizzazione della cannabis. Lo dice un sondaggio commissionato da magazine BeLeaf e dalla campagna Meglio Legale all’istituto di ricerca Swg. L’indagine (quantitativa) è stata condotta fra il 22 e il 27 settembre con una rilevazione con metodo CAWI (Computer Assisted Web Interview), su un campione di 1.200 soggetti maggiorenni residenti in Italia. Fra loro, i favorevoli appartengono soprattutto alle fasce d’età tra i 18-34 anni e 35-44 anni, entrambe al 66%. Sono in prevalenza elettori di Pd e M5s: rispettivamente il 74% e l’81%. Quattro elettori su dieci di Lega e Fdi – partiti contrari alla legalizzazione – dichiarano invece di approvarla. Tra le motivazioni principali c’è l’obiettivo di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il 58%è adella legalizzazione della. Lo dice uncommissionato da magazine BeLeaf e dcampagna Meglio Legale all’istituto di ricerca Swg. L’indagine (quantitativa) è stata condotta fra il 22 e il 27 settembre con una rilevazione con metodo CAWI (Computer Assisted Web Interview), su un campione di 1.200 soggetti maggiorenni residenti in Italia. Fra loro, ivoli appartengono soprattutto alle fasce d’età tra i 18-34 anni e 35-44 anni, entrambe al 66%. Sono in prevalenza elettori di Pd e M5s: rispettivamente il 74% e l’81%. Quattro elettori su dieci di Lega e Fdi – partiti contrarilegalizzazione – dichiarano invece di approvarla. Tra le motivazioni principali c’è l’obiettivo di ...

Advertising

fattoquotidiano : CANNABIS | Arriva la norma che salva il referendum. @marcocappato sulla Lega: 'Preferivano il sabotaggio' - ilpost : È stata posticipata di un mese la scadenza per depositare le firme del referendum sulla cannabis in Cassazione - fattoquotidiano : Referendum cannabis, il 58% degli italiani è a favore. Per 8 persone su 10 toglie mercato alla criminalità organizz… - Anna26648966 : RT @Blowjoint: Era ora qualcuno lo dicesse. Grazie @AntigoneOnlus. - ritornoalfutur2 : RT @Heraldoverona: Intervista di Vittorio Lorenzi a Lorenzo Dalai, coordinatore provinciale di +Europa. Tra la soddisfazione per il success… -