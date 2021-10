PSG, Navas stizzito: «Dualismo con Donnarumma? Ti piacciono le polemiche» (Di giovedì 7 ottobre 2021) Gianluigi Donnarumma e Keylor Navas, Dualismo che non dispiace al PSG: ecco la risposta stizzita dell’ex Real Madrid Il PSG ha ampia scelta in porta e può permettersi il lusso dell’alternanza tra Gianluigi Donnarumma e Keylor Navas. Fino a questo punto della stagione è stato il costaricense ad essere impiegato di più ma Gigio si sta ritagliando il suo spazio. In partenza da Parigi per gli impegni con la nazionale, Keylor Navas ha risposto stizzito alle domande sul Dualismo con Donnarumma: «Ti piacciono le polemiche». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 7 ottobre 2021) Gianluigie Keylorche non dispiace al PSG: ecco la risposta stizzita dell’ex Real Madrid Il PSG ha ampia scelta in porta e può permettersi il lusso dell’alternanza tra Gianluigie Keylor. Fino a questo punto della stagione è stato il costaricense ad essere impiegato di più ma Gigio si sta ritagliando il suo spazio. In partenza da Parigi per gli impegni con la nazionale, Keylorha rispostoalle domande sulcon: «Tile». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

zazoomblog : PSG Navas stizzito: «Dualismo con Donnarumma? Ti piacciono le polemiche» - #Navas #stizzito: #«Dualismo - CalcioNews24 : #Navas stizzito col giornalista #PSG - TheTrueR3vox : @CoseScomode @romeoagresti Nel vostro mondo evidentemente rimarrà in panchina per tutto l'anno. Al PSG non sono sce… - GoalItalia : 'Rivalità con Donnarumma al PSG?': Keylor Navas sbotta e lascia l'intervista ?? - ccosimoney : @tuskatore col psg il titolare sarà navas -