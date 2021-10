PC Building Simulator gratuito su Epic Games Store (Di giovedì 7 ottobre 2021) Come ogni giovedì alle 17:00, Epic Games Store è stato aggiornato per offrire un nuovo videogioco gratuito per PC a tutti gli utenti che desiderano accedervi per richiederlo; non c’è bisogno di abbonamento o account a pagamento, gratis per sempre basta aggiungerlo alla libreria. Il titolo scelto questa settimana è stato PC Building Simulator , un peculiare gioco di costruzione del proprio computer ottenibile a costo zero fino a giovedì 14 ottobre .La prossima settimana invece Epic Games Store verrà aggiornato con un doppio regalo. Da un lato ci offrirà un pacchetto gratuito per Paladins , un Epic Pack che include quattro eroi (Androxus, Raum, Tyra e Ying) con quattro skin ciascuno, mentre dall’altro ... Leggi su gamesandconsoles (Di giovedì 7 ottobre 2021) Come ogni giovedì alle 17:00,è stato aggiornato per offrire un nuovo videogiocoper PC a tutti gli utenti che desiderano accedervi per richiederlo; non c’è bisogno di abbonamento o account a pagamento, gratis per sempre basta aggiungerlo alla libreria. Il titolo scelto questa settimana è stato PC, un peculiare gioco di costruzione del proprio computer ottenibile a costo zero fino a giovedì 14 ottobre .La prossima settimana inveceverrà aggiornato con un doppio regalo. Da un lato ci offrirà un pacchettoper Paladins , unPack che include quattro eroi (Androxus, Raum, Tyra e Ying) con quattro skin ciascuno, mentre dall’altro ...

