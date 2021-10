MXGP 2021 annunciato da Milestone con data di uscita e un trailer

(Di giovedì 7 ottobre 2021)annuncia oggi, nuovo capitolo dell'amata serie dell'Official FIM Motocross World Championship. Il gioco sarà disponibile il 30 novembresu PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC Steam.permette ai giocatori di competere con più di 40 piloti ufficiali nelle categoriee MX2, correndo sulle piste ufficiali del campionato. La modalità Carriera è il modo perfetto per provare l'emozione di essere nei panni di un vero pilota: i giocatori inizieranno a gareggiare nel campionato MX2, unendosi a una squadra o creandone una propria (con sponsor reali), puntando a raggiungere l'e la gloria. La modalità Carriera offre una maggiore immersività grazie alle Real Transfer Windows ...

Milestone annuncia oggi MXGP 2021, nuovo capitolo dell'amata serie dell' Official FIM Motocross World Championship. Il gioco sarà disponibile il 30 novembre 2021 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC Steam. MXGP 2021 permette ai giocatori di competere con più di 40 piloti ufficiali nelle categorie MXGP e MX2, correndo sulle piste ufficiali del campionato. La modalità Carriera è il modo perfetto per provare l'emozione di essere nei panni di un vero pilota: i giocatori inizieranno a gareggiare nel campionato MX2, unendosi a una squadra o creandone una propria (con sponsor reali), puntando a raggiungere l'apice e la gloria. La modalità Carriera offre una maggiore immersività grazie alle Real Transfer Windows.