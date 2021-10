Massimo Giletti e la competizione tra i colleghi: “Lilli Gruber? Chiedetelo a lei perché non mi invita” (Di giovedì 7 ottobre 2021) Dopo tanti anni passati in Rai, dal 2017 il conduttore e giornalista Massimo Giletti è passato a La7 conducendo con successo il suo programma Non è l’arena. Il clima che si respira negli studi dell’emittente di Cairo però non deve essere molto disteso, almeno secondo quanto recentemente dichiarato da Giletti. Massimo Giletti dalla Rai a La7 Malgrado le voci circolate la scorsa primavera riguardo un presunto addio, anche questa stagione vedrà Massimo Giletti alla conduzione del suo Non è l’arena. Il programma d’inchiesta si è spostato al mercoledì in prima serata a competere contro Chi l’ha visto. Non è un mistero che tra La7 e la tv di stato ci sia competizione ma tra giornalisti e conduttori della stessa rete? Di questo e di molto altro ha ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 7 ottobre 2021) Dopo tanti anni passati in Rai, dal 2017 il conduttore e giornalistaè passato a La7 conducendo con successo il suo programma Non è l’arena. Il clima che si respira negli studi dell’emittente di Cairo però non deve essere molto disteso, almeno secondo quanto recentemente dichiarato dadalla Rai a La7 Malgrado le voci circolate la scorsa primavera riguardo un presunto addio, anche questa stagione vedràalla conduzione del suo Non è l’arena. Il programma d’inchiesta si è spostato al mercoledì in prima serata a competere contro Chi l’ha visto. Non è un mistero che tra La7 e la tv di stato ci siama tra giornalisti e conduttori della stessa rete? Di questo e di molto altro ha ...

