Maria Monsè forse al GF Vip non posso dire nulla

(Di giovedì 7 ottobre 2021)a RTL102.5 News, durante “Trends&Celebrities” dice: “Di questi argomenti nonparlare, perché, come sempre, chi vivrà vedrà”: si dice, ma si tratta di rumors, che possa essere uno dei prossimi concorrenti della casa del Grande Fratello vip. Per adesso frena, ma l’idea di tornare a Cinecittà sembra piacerle abbastanza. “Io devo ritornare

'Di questi argomenti non posso parlare, perché, come sempre, chi vivrà vedrà': a RTL102.5 News, durante Trends&Celebrities,torna a parlare. Si dice, ma si tratta di rumors, che possa essere uno dei prossimi concorrenti della casa del Grande Fratello vip. Per adesso frena, ma l'idea di tornare a Cinecittà ...è intervenuta in qualità di ospite ai microfoni di Rtl 102.5 News nel corso della puntata odierna di 'Trends&Celebrities', trasmissione condotta da Francesco Fredella e Simone Palmieri. La ...