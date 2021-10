Luigi Celentano ultime notizie: “Giggini WiFi è a Paderno Dugnano”, la segnalazione (Di giovedì 7 ottobre 2021) Nella puntata di Chi l’ha visto in onda il 6 ottobre 2021 c’è stato spazio per la storia di Luigi Celentano, scomparso da casa da più di tre anni. Il ragazzo continua a non dare sue notizie, e la famiglia non sa cosa credere. Non si sa se possa essere successo qualcosa di brutto al giovane scomparso da Meta di Sorrento o se le tante segnalazioni che arrivano in qualche modo sono reali. L’ultima in ordine di tempo è la telefonata di una persona che, con la voce camuffata e con il numero anonimo si è messa in contatto con la redazione di Chi l’ha visto. La voce, spiega Federica Sciarelli, sembrerebbe essere quella di una persona adulta. La mamma di Luigi Celentano, conosciuto ormai da tutti come Giggino WiFi, spiega che questa persona probabilmente le ha scritto anche su Telegram visto ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 7 ottobre 2021) Nella puntata di Chi l’ha visto in onda il 6 ottobre 2021 c’è stato spazio per la storia di, scomparso da casa da più di tre anni. Il ragazzo continua a non dare sue, e la famiglia non sa cosa credere. Non si sa se possa essere successo qualcosa di brutto al giovane scomparso da Meta di Sorrento o se le tante segnalazioni che arrivano in qualche modo sono reali. L’ultima in ordine di tempo è la telefonata di una persona che, con la voce camuffata e con il numero anonimo si è messa in contatto con la redazione di Chi l’ha visto. La voce, spiega Federica Sciarelli, sembrerebbe essere quella di una persona adulta. La mamma di, conosciuto ormai da tutti come Giggino, spiega che questa persona probabilmente le ha scritto anche su Telegram visto ...

Advertising

infoitcultura : Chi l'ha visto? 6 ottobre: le novità su Graziella Bartolotta e Luigi Celentano - graziellaapple : @chilhavistorai3 Sono siciliana ed ascoltando la telefonata relativa a Luigi Celentano posso affermare che l'accent… - PollicinoAndrea : RT @chilhavistorai3: “Luigi Celentano si trova a #PadernoDugnano”: E’ una donna che ha chiamato #chilhavisto? E’ una nuova segnalazione o u… - PollicinoAndrea : RT @chilhavistorai3: “La notte prima di partire mi disse che volevano ucciderlo ma non volle indicare chi, per non mettermi in pericolo”. L… - MarcoD82 : RT @chilhavistorai3: “La notte prima di partire mi disse che volevano ucciderlo ma non volle indicare chi, per non mettermi in pericolo”. L… -