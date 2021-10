Luca Morisi, l'orrore del "Corsera": ma per i dettagli hard se la prendono solo con "Libero" (Di giovedì 7 ottobre 2021) In base a quale criterio di opportunità e necessità si pubblicano le chat di Luca Morisi coi suoi partner a pagamento? «Esclusivo», squilla erubescente il titolo del Corriere della Sera online: e, sotto, il fondamentale contributo informativo del giornalismo coi fiocchi che impavidamente la dice tutta sui messaggini del sovranista preso in castagna, la cronaca deontologicamente inevitabile sulle prestazioni del virgulto ("attivo e dominante") e l'indugio sulle brame contro natura del consigliere che organizza l'immagine del capo che impugna il rosario mentre lui... (risatine). Anche chi pensa (e io, devo ammetterlo, lo penso) che un po' gli stia bene, e cioè che se rompi i cog*** con la famiglia tradizionale poi ti becchi la reazione da famiglia tradizionale, deve pur riconoscere che non esiste nessun diritto di nessuno, né della giustizia né ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 ottobre 2021) In base a quale criterio di opportunità e necessità si pubblicano le chat dicoi suoi partner a pagamento? «Esclusivo», squilla erubescente il titolo del Corriere della Sera online: e, sotto, il fondamentale contributo informativo del giornalismo coi fiocchi che impavidamente la dice tutta sui messaggini del sovranista preso in castagna, la cronaca deontologicamente inevitabile sulle prestazioni del virgulto ("attivo e dominante") e l'indugio sulle brame contro natura del consigliere che organizza l'immagine del capo che impugna il rosario mentre lui... (risatine). Anche chi pensa (e io, devo ammetterlo, lo penso) che un po' gli stia bene, e cioè che se rompi i cog*** con la famiglia tradizionale poi ti becchi la reazione da famiglia tradizionale, deve pur riconoscere che non esiste nessun diritto di nessuno, né della giustizia né ...

AnnalisaChirico : 'Morisi? Una schifezza mediatica. Io mi vergogno essere un giornalista. Questa è una mancanza di etica. Chi restitu… - fattoquotidiano : Un leghista della prima ora: 'Morisi mise in lista 20 gay' [di Fabrizio d’Esposito] - riotta : Il problema di @matteosalvinimi non è stato fidarsi di Luca Morisi. È stato fidarsi della comunicazione politica di… - clamax5 : RT @Patry754: Tutti a parlare di Luca Morisi per qualcosa di strettamente personale ma nessun magistrato si fa avanti per Arcuri? Mascherin… - ilmeteoit : #LUCA #MORISI: pubblicate le #CLAMOROSE #CHAT tra il politico e i ragazzi #ESCORT -