L’investigatori Ciccio fa 3 | Barbieri torna in libreria

(Di giovedì 7 ottobre 2021) È davvero "l'anno del 3" per Carlo. A luglio avevamo recensito il suo ultimo, intrigante thriller TRE (Ianieri Edizioni) che catapulta il protagonista di tutti i suoi gialli "per grandi", il commissario Mancuso della Omicidi di Palermo, in una serie di delitti sullo sfondo di una Sicilia esoterica. Un libro con un piccolo ma inquietante strascico nella realtà, visto il libro è uscito casualmente lo stesso giorno del TRE di Valérie Perrin ed esattamente TRE settimane dopo l'uscita di un altro TRE, quello di Francesca Marcelli. Per la par condicio, adesso toccava... "fare 3" al piccolo investigatore siciliano, protagonista dei suoi gialli per bambini 7-11 anni: ed ecco arrivare inDieci piccoli gialli 3 (Einaudi Ragazzi), raccolta che segue Piccoli gialli e Piccoli gialli 2, ma anche due racconti singoli che ...