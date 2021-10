L’imprevisto al GF Vip 6 è “per colpa di Soleil Sorge” | le vippone ancora contro di lei

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Non c’è pace peral GF Vip 6. Sin dai primi giorni si è imposta come grande protagonista di questa edizione del reality: appena entrata ha avuto forti scontri con Gianmaria Antinolfi, suo ex. Ha anche incontrato l’attuale fidanzata dell’imprenditore campano, Greta, e il confronto è stato tutt’altro che pacifico. Ma, almeno per ora, l’apice è stato raggiunto quando per via di una sua frase infelice (“Non urlate, sembrate delle scimmie”) è stata accusata di razzismo, dentro e fuori la Casa. Per due ben dirette consecutive Alfonso Signorini ha dato spazio a questa vicenda, con alcune gieffinesul piede di guerra e schieratedopo giorni dal “fattaccio”. Poi, dopo l’ennesimo chiarimento, il clima nella Casa del GF Vip 6 si è fatto più disteso. L’ex ...