L’Earth Technology Expo a Firenze dal 13 al 16 ottobre: previsti tanti “incontri di altissimo livello” (Di giovedì 7 ottobre 2021) L’Italia che meraviglia il mondo, che è leader nelle nuove tecnologie ma che spesso non riesce a mostrare la propria leadership. Satelliti, sensori, droni, intelligenza artificiale, modelli climatici, tecnologie per prevenire disastri naturali, gestire le emergenze e salvare il pianeta. Tutto questo sarà visibile a Firenze, dal 13 al 16 ottobre, in occasione delL’Earth Technology Expo, (www.etExpo.it), la più completa esposizione che metterà in mostra la straordinaria capacità del nostro Paese di saper creare, innovare e trovare soluzioni per la grande sfida climatica e per avviare in Italia la transizione ecologica e digitale e la sicurezza dai disastri ambientali. Un appuntamento che porterà nel capoluogo toscano cento espositori, cinquanta workshop, incontri, ... Leggi su tpi (Di giovedì 7 ottobre 2021) L’Italia che meraviglia il mondo, che è leader nelle nuove tecnologie ma che spesso non riesce a mostrare la propria leadership. Satelliti, sensori, droni, intelligenza artificiale, modelli climatici, tecnologie per prevenire disastri naturali, gestire le emergenze e salvare il pianeta. Tutto questo sarà visibile a, dal 13 al 16, in occasione del, (www.et.it), la più completa esposizione che metterà in mostra la straordinaria capacità del nostro Paese di saper creare, innovare e trovare soluzioni per la grande sfida climatica e per avviare in Italia la transizione ecologica e digitale e la sicurezza dai disastri ambientali. Un appuntamento che porterà nel capoluogo toscano cento espositori, cinquanta workshop,, ...

expo_technology : ?? Manca una settimana ad #EarthTechnologyExpo. Scarica l’app ufficiale al seguente link ?? - Cfm_Arpacal : RT @expo_technology: #ETEXPO è la prima manifestazione sull’innovazione e le soluzioni made in Italy in ambito di: ??clima, ??tecnologia 5G,… - arpatoscana : RT @expo_technology: #ETEXPO è la prima manifestazione sull’innovazione e le soluzioni made in Italy in ambito di: ??clima, ??tecnologia 5G,… - expo_technology : #ETEXPO è la prima manifestazione sull’innovazione e le soluzioni made in Italy in ambito di: ??clima, ??tecnologia… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Earth Technology Earth Technology Expo, Firenze 13-16 ottobre: "Incontri di altissimo livello" TPI