Italia sconfitta | il fratello di Immobile | «E ora a chi diamo la colpa?»

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Luigidi Ciro, al termine della gara persa dall’contro la Spagna, ha lanciato una provocazione sul suo profilo Instagram Tutti contro. Qaundo Ciro indossa la maglia della Nazionale azzurra, diventa la vittima preferita dei “tifosi”: critiche feroci, mosse perchè da lui ci si aspetta lo stesso rendimento visto con la Lazio. Accuse sicuramente decontestualizzate e poco ragionate, portate avanti da chi continua a non vedere il grande lavoro diall’interno della squadra, che non sempre deve tradursi in gol. Ieri la Nazionale di Mancini ha dovuto fare a meno del bomber della Lazio e – nonostante l’assenza che tutti gli haters auspicavano – l’ha perso contro la Spagna. Al termine del match, ildel giocatore ha ...

sul campo dopo una striscia di 37 risultati utili consecutivi, la Nazionale di Roberto ... La gara di domenica dell'sarà trasmessa in diretta sulla Rai, presumibilmente su Rai1 anche se ...S'era incautamente augurato di non essere fischiato, alla vigilia di- Spagna ma una volta in campo Gigio Donnarumma li ha sentiti eccome i fischi di Milano. Il ...delusione legata alla...Leonardo Bonucci si è scusato con i tifosi in seguito all'espulsione che ha compromesso la partita dell'Italia contro la Spagna ...Giorgio Chiellini, capitano dell’Italia e della Juventus, entrato nel secondo tempo nel match contro la Spagna, attraverso i social ha commentato l’eliminazione delle Final Four di Nations League, inc ...