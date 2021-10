I lavori sulla strada provinciale tra San Gregorio Magno e Laureana Cilento-Castellabate (Di giovedì 7 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLa Provincia di Salerno consegna vari lavori di miglioramento della sicurezza stradale. Il primo intervento riguarda la SP 268-b (innesto SP 10 San Gregorio Magno – Innesto SP 36 lago di Palomonte) ricadente in parte nel comprensorio comunale di San Gregorio Magno e in parte nel comprensorio comunale di Colliano, per l’importo netto di 74.717,89 euro. Il secondo intervento riguarda la SR ex SS 267 dalla Km.ca 10+400 alla km.ca 16+300, ricadente nei comuni di Laureana Cilento e di Castellabate, per l’importo netto di 62.7308,80 euro. “Entrambi i lavori – dichiara il Presidente Michele Strianese – iniziano in questi giorni, condizioni metereologiche permettendo. Il primo, sulla ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 7 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLa Provincia di Salerno consegna varidi miglioramento della sicurezzale. Il primo intervento riguarda la SP 268-b (innesto SP 10 San– Innesto SP 36 lago di Palomonte) ricadente in parte nel comprensorio comunale di Sane in parte nel comprensorio comunale di Colliano, per l’importo netto di 74.717,89 euro. Il secondo intervento riguarda la SR ex SS 267 dalla Km.ca 10+400 alla km.ca 16+300, ricadente nei comuni die di, per l’importo netto di 62.7308,80 euro. “Entrambi i– dichiara il Presidente Michele Strianese – iniziano in questi giorni, condizioni metereologiche permettendo. Il primo,...

