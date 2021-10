Gualtieri: elettori Raggi dovrebbero votare nostra proposta (Di giovedì 7 ottobre 2021) Roma – “Perché un elettore di Virginia Raggi dovrebbe votare per me? Perché voglio rendere Roma protagonista della sostenibilità ambientale, della sfida ecologica e dell’innovazione, della digitalizzazione e dell’inclusione, della vicinanza alle persone.” “Ci ispiriamo a grandi valori e principi che sono al centro anche di ‘Next generation Eu’ e del Pnrr e penso che quindi ci sia una forte sintonia di tutte le forze democratiche ed europeiste, verso questa visione di città e di governo”. Lo ha detto il candidato sindaco del centrosinistra, Roberto Gualtieri, a margine del convegno “Petroselli, il Pci e Roma”, organizzato dall’Associazione Enrico Berlinguer e dalla Fondazione Gramsci nella sala del Tempio di Adriano in Piazza di Pietra in occasione del quarantennale della morte dell’ex sindaco di Roma. (Agenzia Dire) Leggi su romadailynews (Di giovedì 7 ottobre 2021) Roma – “Perché un elettore di Virginiadovrebbeper me? Perché voglio rendere Roma protagonista della sostenibilità ambientale, della sfida ecologica e dell’innovazione, della digitalizzazione e dell’inclusione, della vicinanza alle persone.” “Ci ispiriamo a grandi valori e principi che sono al centro anche di ‘Next generation Eu’ e del Pnrr e penso che quindi ci sia una forte sintonia di tutte le forze democratiche ed europeiste, verso questa visione di città e di governo”. Lo ha detto il candidato sindaco del centrosinistra, Roberto, a margine del convegno “Petroselli, il Pci e Roma”, organizzato dall’Associazione Enrico Berlinguer e dalla Fondazione Gramsci nella sala del Tempio di Adriano in Piazza di Pietra in occasione del quarantennale della morte dell’ex sindaco di Roma. (Agenzia Dire)

