Gualtieri | bonus 110% | subito delibera per case comune

Roma – "Una delle prime delibere che adotterò sarà quella per rendere utilizzabile il bonus 110 per cento per le case del comune di Roma. Ora per una questione tecnica non lo posso o usare. Le residenze Ater della Regione Lazio, invece, lo usano. È giusto poterlo utilizzare per ammodernare le case del comune". Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma del centrosinistra, Roberto Gualtieri, intervistato da Paolo Liguori a Tgcom24. "La casa sarà priorirtà sia aumentando la dotazione di alloggi popolari e facendo scorrere le graduatorie e sia creando un'agenzia per la casa che aiuti con l'integrazione affitto per giovani che non ce la fanno e che offra garanzie da parte del comune per rientro in possesso dell'immobile", ha concluso.

