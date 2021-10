Grande Fratello Vip | Raffella Fico sorprende un concorrente a praticare autoerotismo La rivelazione hot | “Ecco chi era”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Com’è già stato rivelato qualche giorno fa da alcune inquiline della Casa, sembra che ilVip quest’anno abbia previsto una stanza senza telecamere per. Qualcuno ne avrebbe già approfittato non senza qualche imprevisto. Stando a quanto riportato da Fanpage, infatti, Raffaellaha sorpreso uno dei coinquilini a masturbarsi. L’ex fidanzata di Mario Balotelli si è confidata con gli altri compagni, scegliendo di non rivelarne l’identità. Ma al suo posto ci ha pensato Manila Nazzaro che, in barba a ogni discrezione, ha detto a tutti: “Era Nicola Pisu“. L’ex Miss Italia quindi non ha tardato a fare il nome del figlio di Patrizia Mirigliani. A quel punto Alex Belli, messo al corrente della vicenda, ha invitato il ragazzo a fare queste cose di mattina, quando magari ...