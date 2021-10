Governo, dopo le minacce a vuoto Salvini dice che 'si fida' di Draghi. Intanto il premier accelera: 'Faremo due Cdm a settimana' (Di giovedì 7 ottobre 2021) Parlando sullo stato di salute del Carroccio ha detto: 'Sono titoli che leggo da anni, per tanti giornali la Lega è morta da anni, Salvini prende schiaffi da anni, ma noi siamo ancora qui. Al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 ottobre 2021) Parlando sullo stato di salute del Carroccio ha detto: 'Sono titoli che leggo da anni, per tanti giornali la Lega è morta da anni,prende schiaffi da anni, ma noi siamo ancora qui. Al ...

Advertising

CarloCalenda : Certo che c’è Danny. Ma la politica non è fatta solo dalla qualità di un uomo ma dalla classe dirigente che si port… - marcodimaio : Ieri #Salvini prometteva che non ci sarebbero stati effetti sul governo dopo le #elezionicomunali2021. Oggi costrin… - LauraGaravini : Un euro in cultura è un euro in sicurezza.E' stato il nostro modello con Governo @Renzi. 5 anni dopo,continua a fun… - Simo07827689 : RT @foresta233: Governo, dopo le minacce a vuoto Salvini dice che “si fida” di Draghi. ???????????????????? - Walter14854505 : RT @GiorgiaMeloni: Il governo continua a prendere in giro le discoteche, già sul lastrico dopo la chiusura nella stagione estiva. Come poss… -