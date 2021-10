GfVip, Lulù e il piatto di pasta: l’atteggiamento verso la sorella Jessica irrita il pubblico (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il rapporto di Lulù con il cibo all’interno della Casa del Gf Vip sta facendo discutere. LEGGI ANCHE:– GfVip, “letto gate”: scenata di Lulù nella notte. Jessica è costretta ad intervenire Gli utenti hanno notato il suo atteggiamento nei confronti della sorella Jessica che le ha cucinato un piatto di pasta, non gradito e subito respinto. https://twitter.com/PattyCastiello/status/1445840894746374147“Ringraziasse che ha una sorella che glie la fa la pasta”, “Io non riuscirei a stare zitta di fronte a una scena così” e ancora “Non capiscono che ha problemi seri?” sono alcuni dei commenti che circolano online. Anche Manuel infatti, che era vicino a Lulù, le ha fatto notare che poteva almeno ... Leggi su funweek (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il rapporto dicon il cibo all’interno della Casa del Gf Vip sta facendo discutere. LEGGI ANCHE:–, “letto gate”: scenata dinella notte.è costretta ad intervenire Gli utenti hanno notato il suo atteggiamento nei confronti dellache le ha cucinato undi, non gradito e subito respinto. https://twitter.com/PattyCastiello/status/1445840894746374147“Ringraziasse che ha unache glie la fa la”, “Io non riuscirei a stare zitta di fronte a una scena così” e ancora “Non capiscono che ha problemi seri?” sono alcuni dei commenti che circolano online. Anche Manuel infatti, che era vicino a, le ha fatto notare che poteva almeno ...

tritatii : Io Lulù non posso sentirla più parlare,, mandatela al televoto per la mia salute mentale #gfvip - DioBenedicaMe : Secondo me sbaglia proprio la famiglia a comportarsi con Lulù. Hanno adottato questa tecnica di assecondarla sempre… - _unsaidemily : RT @DioBenedicaMe: Capisco i problemi di Lulú ma nemmeno a trattare tua sorella come la tua sguattera, qui c'è proprio una base di maleduca… - Big319738410 : @moltomiogenere Infatti.. tutto ha un limite. Criticate pure la pesantezza e altri difetti di Lulù..che anch io no… - santanaslam : Lulù è insostenibile perchè non sta evidentemente bene, Clarissa perchè fa la vissuta e Jessica porella ci va di mezzo #gfvip -