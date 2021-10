Fisco | Salvini | Mettere per iscritto nessuna tassa in più | di Draghi mi fido

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Sedice 'che non aumenterà le tasse, mettiamolo per. Di lui mi, di altri no'. E' quanto afferma il leader della Lega, Matteo, aggiungendo: 'A me interessa che nessun ...

Advertising

EnricoLetta : #Salvini ha detto cose di una gravità enorme sul Presidente del Consiglio, gli ha dato del bugiardo sulla riforma d… - sebmes : Ma quei «120 milioni di cartelle esattoriali» di cui periodicamente Salvini pretende il congelamento o la rottamazi… - TNannicini : Come si fa a nascondere la peggiore sconfitta elettorale da quando è leader della Lega? Semplice, fare terrorismo s… - sarahross71 : RT @LaVeritaWeb: Il capo della Lega spiega la rottura sul fisco: «No a nuove tasse». Pd e grillini colgono al volo l'occasione: «Fatto grav… - davvne : RT @sebmes: Ma quei «120 milioni di cartelle esattoriali» di cui periodicamente Salvini pretende il congelamento o la rottamazione, sono in… -

Ultime Notizie dalla rete : Fisco Salvini

Se Draghi dice 'che non aumenterà le tasse, mettiamolo per iscritto. Di lui mi fido, di altri no'. E' quanto afferma il leader della Lega, Matteo, aggiungendo: 'A me interessa che nessun italiano paghi un euro in più, questo era l'accordo con cui è nato il governo Draghi. Se qualcuno ne paga di meno ne sono felicissimo. Non è una ...Così il leader della Lega, Matteoa Rtl 102,5 torna a parlare della legge delega sulchiedendo un impegno al premier. "Chiedo di togliere quel comma dell'aggiornamento, tutto il resto ...Mentre a Roma Matteo Salvini cannoneggia il governo sostenendo che la revisione del catasto prevista dalla delega fiscale è una “patrimoniale“, in Alto Adige la giunta provinciale Svp-Lega presenta un ...Come procedono i rapporti fra Salvini e Draghi? I Graffi di Damato. Ben protetto dell’ombrello, Mario Draghi procede spedito e sorridente sotto la pioggia, come nella foto che l ...