FIFA 22 e poi addio FIFA? EA prende in considerazione un cambio di nome (Di giovedì 7 ottobre 2021) FIFA 22 è uscito da ormai una settimana e, forse senza nessuna sorpresa, è partito già alla grande. EA Sports ha recentemente inviato un comunicato stampa per commemorare il lancio del gioco, annunciando che ha già accumulato 9,1 milioni di giocatori, che complessivamente hanno formato 7,6 milioni di squadre Ultimate Team e giocato oltre 460 milioni di partite. È interessante notare che il comunicato stampa discute brevemente anche il futuro del franchise, con un punto interessante che EA sta considerando di rinominare il suo franchise e abbandonare il nome FIFA. L'azienda afferma: "Guardando al futuro, stiamo anche esplorando l'idea di rinominare i nostri giochi di calcio globali EA SPORTS. Ciò significa che stiamo rivedendo il nostro accordo sui diritti di denominazione con la ...

