F1 | Sergio Perez | “Ho passato più tempo al simulatore dopo Sochi Punto al podio questo weekend”

Leggi su oasport

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Giornata di vigilia a Istanbul in vista delle prime prove libere del Gran Premio di Turchia 2021, valido come sedicesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Uno dei protagonisti annunciati,, ha parlato oggi in conferenza stampa fissando ilcome obiettivo personale da raggiungere domenica in gara. Il messicano della Red Bull è chiamato ad un cambio di passo per aiutare il compagno di squadra Max Verstappen nella corsa per il titolo. “Sono molto fiducioso per la macchina. Penso che ultimamente siamo stati in grado di mostrare una buona velocità. Sono consapevole che dobbiamo fare tutto al meglio per portare la macchina al posto che le compete sulla griglia di partenza per ottenere punti importanti. Inmodo possiamo assicurarci di finire il Mondiale nella posizione che vogliamo“, ...