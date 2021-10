Eurovision 2022 | e se conducesse davvero Mika?

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Le notizie trapelano ma non trovano, almeno finora, una conferma. Non sappiamo, infatti, se l’Eurovision Song Contest 2022 si terrà effettivamente al Palasport Olimpico di Torino, come ha anticipato Dagospia, né a che punto sia la trattativa con Alessandro Cattelan che, secondo l’intenzione del direttore di Raiuno Stefano Coletta, sarebbe in pole position per il ruolo di conduttore dell’evento. Chi conosce la formula dell’Eurovision sa bene, però, che Cattelan sul palco non sarà da solo: i presentatori, al momento, dovrebbero essere, come ha detto TvBlog, quattro per tre poltrone vacanti, anche una sembra già stata riempita. https://twitter.com/Cinguetterai/status/1445667553229950979