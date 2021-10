EA annuncia un lancio da record per FIFA 22

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Electronic Arts Inc si è rivolta oggi alla community calcistica globale attraverso un post sul blog del GM del gruppo EA SPORTS, Cam Weber:Ai fan del calcio di tutto il mondo,Sono state due settimane emozionanti per EA SPORTS, dato che abbiamo lanciato ufficialmente22. Siamo molto orgogliosi del gioco di quest’anno, e amiamo vedere l’eccitazione dei giocatori di tutto il mondo mentre entrano nell’esperienza.Dal, abbiamo già avuto 9,1 milioni di giocatori che si sono uniti al gioco, 7,6 milioni di squadre Ultimate Team create e 460 milioni di partite giocate. Continueremo a offrire esperienze incredibili per tutta la stagione, ma prima – un sentito ringraziamento alla nostra straordinaria comunità di appassionati di calcio.Mentre siamo solo all’inizio del nostro viaggio con voi nel gioco di quest’anno, siamo anche concentrati su dove ...

Advertising

WizzyLu3 : RT @MBAMetissage: Métissage Sangue Misto Educational annuncia il lancio del nuovo progetto, Padronanza Genitoriale Consapevole © - Vol. 1.… - MBAMetissage : Métissage Sangue Misto Educational annuncia il lancio del nuovo progetto, Padronanza Genitoriale Consapevole © - Vo… - AdvisorWorld_it : Wellington annuncia il lancio del Wellington Climate Market Neutral Fund Wellington Management ha annunciato oggi… - MegaNerd__ : Sunrise annuncia la nuova serie animata per il franchise di #Gundam e prevende il lancio televisivo in Giappone nel… - TuttoTechNet : Amazfit cambia logo e annuncia l’evento di lancio dei suoi nuovi smartwatch -

Ultime Notizie dalla rete : annuncia lancio

GamerBrain.net

Ma, se sei interessato a saperne di più su cosa accadrà al gioco al momento del, abbiamo ... 0 UbisoftGhost Recon Frontline, in stile battle royale NEWS. Scritto da Ben Lyons 5 Ottobre ...Small Luxury Hotels of the World (SLH)oggi ildi Considerate Collection, una collezione di hotel di lusso, con una spiccata vocazione per la sostenibilità, che si impegnano in una visione esostenibile per dimostrare che il ...Electronic Arts Inc si è rivolta oggi alla community calcistica globale attraverso un post sul blog del GM del gruppo EA SPORTS, Cam Weber:Ai fan del calcio ...Una settimana fa, per molti è iniziata la nuova stagione calcistica con FIFA 22 di EA che è sbarcato su PC e console. E, a quanto pare, il lancio di FIFA 22 è stato davvero ottimo, registrando cifre d ...