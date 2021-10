Draghi | grazie Merkel | ruolo determinante per futuro Ue

(Di giovedì 7 ottobre 2021) "Ringrazio la cancelliera a nome del governo e mio personale per ilche ha avuto nel disegnare ildell'Europa in questi anni". Lo dice il premier Mariodopo il ...

Advertising

riccardomagi : ??Abbiamo salvato il #ReferendumCannabis Grazie all'impegno di migliaia di persone che si sono mobilitate in tutta I… - marcodimaio : Oggi c’è chi può dire di aver vinto le #Elezionicomunali2021 grazie a sostegno a #Draghi perché mentre mesi fa qual… - MediasetTgcom24 : Liliana Segre, Draghi: grazie a nome italiani per il suo impegno #lilianasegre - patriziadegioia : RT @AlvisiConci: Strano che hanno scelto Draghi a guidare Europa al posto di Merkel. Pensate se c'era Conte ancora PDC. Ecco rallegratevi… - EzioMorassutti : RT @AlvisiConci: Strano che hanno scelto Draghi a guidare Europa al posto di Merkel. Pensate se c'era Conte ancora PDC. Ecco rallegratevi… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi grazie

Per gli Stati Uniti è intervenuta la Speaker della Camera, Nancy Pelosi: "È un grande onore essere qui con il presidente del Consiglio Marioper la sua leadership sulla crisi del ......capienza almeno doppia 'La pandemia è finalmente sotto controllo in molte parti del mondoa ...: 'La ripresa è ancora fragile e disomogenea' 'I Parlamenti hanno un ruolo molto importante ..."Quella della Cancelliera Merkel si tratta probabilmente della sua ultima visita bilaterale in Italia , e voglio quindi cogliere ..."Ringrazio la cancelliera a nome del governo e mio personale per il ruolo determinante che ha avuto nel disegnare il futuro dell'Europa in questi anni". Lo dice il premier Mario Draghi dopo il colloqu ...