Dead Cells: il creatore annuncia Nuclear Blaze, un nuovo action platform (Di giovedì 7 ottobre 2021) Tra pochi giorni sarà in vendita Nuclear Blaze, un nuovo videogioco sviluppato da Sébastien Benard, il creatore di Dead Cells, in cui interpreteremo un pompiere che spegnerà gli incendi in un'avventura 2D con un tocco di pixel-art. Il nostro protagonista avrà il compito di entrare in un'area infernale completamente in fiamme per cercare i sopravvissuti. Per questo, sarà dotato di un tubo con il quale non smetterà di spegnere incendi incontrollati che saranno ovunque e che non smetteranno di essere generati dai bengala che si sprigionano o dalle esplosioni che si verificano. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 7 ottobre 2021) Tra pochi giorni sarà in vendita, unvideogioco sviluppato da Sébastien Benard, ildi, in cui interpreteremo un pompiere che spegnerà gli incendi in un'avventura 2D con un tocco di pixel-art. Il nostro protagonista avrà il compito di entrare in un'area infernale completamente in fiamme per cercare i sopravvissuti. Per questo, sarà dotato di un tubo con il quale non smetterà di spegnere incendi incontrollati che saranno ovunque e che non smetteranno di essere generati dai bengala che si sprigionano o dalle esplosioni che si verificano. Leggi altro...

Advertising

Eurogamer_it : Lo sviluppatore di #DeadCells annuncia #NuclearBlaze, il suo nuovo gioco in 2D. - GiocareOra : Il creatore di Dead Cells rilascerà il gioco platform 2D dei pompieri, Nuclear Blaze, questo mese… - LRazovic : @belial90 Non capisco perché non mettano più giochi sullo store, anche roba vecchia, alla Skyrim diciamo, o più rec… - Aviaraskkj : @Pedrohenr87 dead cells é 100 pila no ps4??? -