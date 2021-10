Covid, Gimbe: “Incrementi modesti di nuovi vaccinati in tutte le fasce d’età. Ora serve una strategia per la terza dose agli under 80” (Di giovedì 7 ottobre 2021) Nell’ultima settimana ci sono stati “Incrementi modesti” di nuovi vaccinati in tutte le fasce d’età. Per altri 7 giorni, quindi, non si vede alcun effetto Green pass quando manca ormai poco al momento dell’obbligatorietà sul posto di lavoro. Lo certifica l’ultimo monitoraggio della Fondazione Gimbe, riferito al periodo compreso tra il 29 settembre e il 5 ottobre. Mentre tutti gli indicatori della pandemia continuano la loro discesa, seppur più lentamente, la campagna vaccinale è arrivata a un punto di stasi, che prosegue ormai da settimane e l’estensione della certificazione verde non sembra aver invertito il trend. “Le coperture vaccinali per fascia di età con almeno una dose di vaccino sono molto variabili”, spiega la Fondazione: si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 ottobre 2021) Nell’ultima settimana ci sono stati “” diinle. Per altri 7 giorni, quindi, non si vede alcun effetto Green pass quando manca ormai poco al momento dell’obbligatorietà sul posto di lavoro. Lo certifica l’ultimo monitoraggio della Fondazione, riferito al periodo compreso tra il 29 settembre e il 5 ottobre. Mentre tutti gli indicatori della pandemia continuano la loro discesa, seppur più lentamente, la campagna vaccinale è arrivata a un punto di stasi, che prosegue ormai da settimane e l’estensione della certificazione verde non sembra aver invertito il trend. “Le coperture vaccinali per fascia di età con almeno unadi vaccino sono molto variabili”, spiega la Fondazione: si ...

Advertising

fattoquotidiano : Covid, Gimbe: “Effetto Green Pass? Volano i tamponi rapidi, ma non c’è alcuna impennata di vaccinati” - Italia_Notizie : Covid, Gimbe: “Incrementi modesti di nuovi vaccinati in tutte le fasce d’età. Ora serve una strategia per la terza… - fisco24_info : Covid, Gimbe: 'Giù numero nuovi vaccinati e terze dosi a rilento': Il report: 'Aprire progressivamente a under 80.… - fattoquotidiano : Covid, Gimbe: “Incrementi modesti di nuovi vaccinati in tutte le fasce d’età. Ora serve una strategia per la terza… - messveneto : Covid, il report Gimbe: 13,4 milioni di dosi in frigo “ma i nuovi vaccinati sono sempre meno”. Terze dosi a rilento… -