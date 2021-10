Claudia Gerini a processo per furto in concorso: è accusata di aver rubato il telefono a un paparazzo insieme all’ex Andrea Preti (Di giovedì 7 ottobre 2021) Era il 22 aprile 2017 quando Claudia Gerini e il suo compagno dell’epoca Andrea Preti, uscivano dall’hotel Memory di Bisceglie (Puglia) in direzione porto e venivano paparazzati dal fotografo Maurizio Sorge, che li aveva seguiti e immortalati dapprima mentre facevano jogging e poi anche in altri momenti della giornata, scatenando così l’ira della coppia. Sorge era a conoscenza del fatto che l’attrice romana è piuttosto ostile nei confronti dei paparazzi e così aveva preventivamente posizionato il proprio telefono in modalità ‘video’ sulla macchina, in modo da poter immortalare la lite che poi è effettivamente avvenuta con lei e il fidanzato. Quando però la coppia si è accorta che stava riprendendo, Andrea Preti gli ha rubato il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 ottobre 2021) Era il 22 aprile 2017 quandoe il suo compagno dell’epoca, uscivano dall’hotel Memory di Bisceglie (Puglia) in direzione porto e venivano paparazzati dal fotografo Maurizio Sorge, che li aveva seguiti e immortalati dapprima mentre facevano jogging e poi anche in altri momenti della giornata, scatenando così l’ira della coppia. Sorge era a conoscenza del fatto che l’attrice romana è piuttosto ostile nei confronti dei paparazzi e così aveva preventivamente posizionato il proprioin modalità ‘video’ sulla macchina, in modo da poter immortalare la lite che poi è effettivamente avvenuta con lei e il fidanzato. Quando però la coppia si è accorta che stava riprendendo,gli hail ...

Advertising

RaiPlay : Tra l’@orchestraccia e la Rai è in corso una difficile negoziazione. Il piano della banda è guadagnare tempo grazie… - FenixEnter : Siamo lieti di comunicarvi che 'Mancino naturale' sarà presentato nella sezione 'Panorama' ad Alice nella città. I… - sonolucadini : RT @CandidaMorvillo: #ClaudiaGerini «vorrei un terzo figlio ma non me lo fanno adottare» La mia #intervista per #Fmagazine ora anche online… - PasqualeMarro : #ClaudiaGerini: dramma con la giustizia, gravi accuse contro di lei - andreastoolbox : Claudia Gerini a processo con l'accusa di furto in concorso, sottrasse il cellulare ad un paparazzo… -