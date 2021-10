Che notte Ilda Boccassini e Falcone | amore inconfessabile | dettagli intimi e clamorosi

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Unfortissimo, quello trae Giovanni. Mai dichiarato pubblicamente, fino a oggi. Nel suo libro autobiografico, è proprio la celebre toga milanese ad uscire allo scoperto. "Cosa avrebbe riservato il destino a me e Giovanni, se non fosse morto così precocemente?", si chiede. La storia con il magistrato eroe dell'antimafia inizia negli anni 80, quandola Rossa lo conobbe e lavorò con lui: "Un f***o", lo descrive senza mezzi termini. "Me ne innamorai. È molto complicato per me parlarne. Sicuramente non si trattò dei sentimenti classici con cui siamo abituati a fare i conti nel corso della vita. No. Il mio sentimento era altro e più profondo, non prevedeva una condizione di vita quotidiana, il bisogno di vivere l'momento per momento. Ero innamorata ...