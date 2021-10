Calenda spinge ma Gualtieri deve spingere di suo. I consigli di Fioroni (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il ballottaggio per il sindaco di Roma ci obbliga a guardare in alto. Durante la campagna elettorale è risuonato da più parti l’appello a un vero rilancio della capitale. Ora, Michetti e Gualtieri sono chiamati a “dettare la linea”, sapendo che la pubblica opinione non è indifferente alla qualità dei programmi. In fondo l’astensionismo, cresciuto stavolta oltre misura, attesta il disamore per la vaporosa genericità dei messaggi politici. Non si tratta di fare promesse, ma di organizzare uno sforzo di mobilitazione delle molte risorse, intellettuali e materiali, a disposizione di una città che resta in debito di speranza per il proprio futuro. Il confronto, a differenza del passato, non potrà limitarsi alle reciproche contestazioni. Ci si attende qualcosa di più, qualcosa che scuota e indirizzi la volontà di fare, secondo un disegno non effimero. Sono sicuro che ... Leggi su formiche (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il ballottaggio per il sindaco di Roma ci obbliga a guardare in alto. Durante la campagna elettorale è risuonato da più parti l’appello a un vero rilancio della capitale. Ora, Michetti esono chiamati a “dettare la linea”, sapendo che la pubblica opinione non è indifferente alla qualità dei programmi. In fondo l’astensionismo, cresciuto stavolta oltre misura, attesta il disamore per la vaporosa genericità dei messaggi politici. Non si tratta di fare promesse, ma di organizzare uno sforzo di mobilitazione delle molte risorse, intellettuali e materiali, a disposizione di una città che resta in debito di speranza per il proprio futuro. Il confronto, a differenza del passato, non potrà limitarsi alle reciproche contestazioni. Ci si attende qualcosa di più, qualcosa che scuota e indirizzi la volontà di fare, secondo un disegno non effimero. Sono sicuro che ...

