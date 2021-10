Boxe | il palmares ed i numeri di Tyson Fury Una carriera senza sconfitte | solo Wilder l’ha costretto al pari

Leggi su oasport

(Di giovedì 7 ottobre 2021)sta per rimettere in palio contro Deontayil suo titolo mondiale WBC dei pesi massimi, tappa necessaria verso un’unificazione resa complicata dalle circostanze sul lato Anthony Joshua: se un britannico è favorito, l’altro è stato battuto dall’ucraino Oleksandr Usyk, il che allunga ancora i tempi (e modifica forse il protagonista) per un combattimento atteso da tanto tempo. Nato a Whythenshawe il 12 agosto 1988,detiene la cintura iridata WBC dal 22 febbraio 2020.conquistata nel secondo combattimento contro, ritornando a fregiarsi di una corona di simile importanza a quattro anni e mezzo di distanza dalla vittoria con cui detronizzò l’ucraino Wladimir Klitschko in termini di WBA, IBF, WBO e IBO. Poi intervenne la squalifica per l’uso di cocaina. In ...