Adriana Volpe e i motivi della separazione dal marito | parla per la prima volta

(Di giovedì 7 ottobre 2021)è tornata al GF Vip ma da opinionista e in queste prime settimane di reality ha già fatto chiacchierare parecchio il suo rapporto con Sonia Bruganelli, che come lei affianca Alfonso Signorini. Ma questa, ed è lain assoluto, la conduttrice e showgirl decide dire di un argomento più privato sulle pagine del settimanale Oggi. OvverodalRoberto Parli, da cui ha avuto la sua unica figlia, Gisele, 10 anni. Finora la 48enne ha sempre evitato di affrontare la questione, per lei dolorosissimo. Nonostante gli attacchi ricevuti via social dall’imprenditore suo coetaneo, aveva svelato davvero pocosua situazione personale. Ma ora si apre e sulle pagine del magazine si dice ...

... l'ultima questione per cui è finita su tutti i giornali è stata per colpa della foto con Giancarlo Magali, acerrimo nemico della sua collega,. Ma non solo, nelle ultime ore, la ...Se nell'intervista diffusa ieri a Tv Sorrisi e Canzoni, la conduttrice trentina, attuale opinionista del Grande Fratello Vip ,si era limitata a definire la sua collega Sonia Bruganelli come una donna molto diversa da lei, sulle pagine di Oggi , laha ...Dopo aver lasciato un attimo il tempo di sbollire, Adriana Volpe ha deciso di raccontare la sua verità, in una lunga intervista rilasciata al settimanale Oggi. Per questo è tornata sulla cresta dell’o ...Adriana Volpe contro Sonia Bruganelli e Magalli. Adriana Volpe ha concesso un’intervista al magazine Oggi e ha parlato della lite con Sonia Bruganelli e Giancarlo Magalli, ma no ...