X Factor | Bootcamp 2021 domani in tv | data | orario e streaming

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Archiviate le edizioni, entra nel vivo X, format condotto da Ludovico Tersigni. La prima puntata deidi Xandrà in onda giovedì 7 ottobre, a partire dalle ore 21.15, in prima serata, su Sky Uno (canale 108 e canale 455 del digitale terrestre) e anche in direttasu Sky Go e su Now TV. Nel ruolo dei quattro giudici spazio alle scelte di Emma Marrone, Manuel Agnelli, Hell Raton e Mika per la formazione dei quattro Roster. Una sola regola: almeno un solista e una band. SportFace.

2021: tutto quello che c'è da sapere per seguire il talent A partire appunto dalle diverse ... con i "sì" di tre giudici su quattro, la fase delle Audizioni passerà a quella delprima ...Data, orario e come vedere in tv e streaming i Bootcamp di X Factor 2021: diretta su Sky, Now TV e Sky Go. Ecco dettagli e novità ...Con l'abolizione delle tradizionali categorie, a X Factor 2021 cambiano anche i Bootcamp: il nuovo regolamento.