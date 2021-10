Advertising

TuttoAndroid : WINDTRE espande la copertura 5G TDD in Italia coprendo diversi nuovi comuni -

WINDTRE espande la propria copertura con tecnologia 5G TDD in Lombardia e raggiunge le città di Milano, Bergamo, Lodi, Mantova, Monza, Pavia e Crema. Coperti, inoltre, i comuni di Sesto S. Giovanni. WINDTRE espande la propria copertura con tecnologia 5G TDD in Sicilia e raggiunge le città di Agrigento, Caltanissetta, Messina, Siracusa, Avola, Marsala e Vittoria.