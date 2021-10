Unghie Malva | Uno dei colori più originali per l’autunno 2021

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Unghie Malva

CheDonna.it

... con rossetti statement , come il rosso scelto da Yves Saint Laurent , il rosaopaco visto da ... Tendenzee colori smalto Primavera Estate 2022corte , forma stondata e colori pop, ...Leggi anche › Come rimuovere lo smalto senza acetone? I metodi efficaci per non rovinare leTutte le sfumature del viola, alIrresistibile la gamma dei viola, dai più carichi, ...Colori unghie autunno 2021, le tendenze. Qualcosa, insomma, della classica dicotomia estate-inverno sopravvive, anche se in fatto di manicure, così come per il make up, le stagio ...Lo smalto opaco sarà il protagonista delle tendenze unghie per l’autunno 2021: dai colori pastello fino agli intramontabili nude e nero, le ...