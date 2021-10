Ultime Notizie Roma del 06-10-2021 ore 15:10 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Un incensurato di 23 anni morto La notte scorsa a Napoli in seguito alle ferite Darma da fuoco riportati in un agguato avvenuto nell’area est della città Carmine D’Onofrio che era con la compagna Convivente è deceduto dopo essere stato trasportato al vicino Pronto Soccorso dell’Ospedale evangelico Villa Betania sul luogo dell’agguato i militari hanno rinvenuto 7 Bossoli calibro 45 mm France che ha gettato pesanti ombre sulle piattaforme gestite da Mark Zuckerberg con un dossier riconsegnato il Wall Street Journal ha testimoniato davanti una sottocommissione del Senato americano le accuse si Sono concentrate soprattutto sul rapporto che più giovani hanno con il 6% dei bambini sarebbe dipendente da Instagram tanto da esserne danneggiati materialmente voltiamo ancora pagina ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 6 ottobre 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Un incensurato di 23 anni morto La notte scorsa a Napoli in seguito alle ferite Darma da fuoco riportati in un agguato avvenuto nell’area est della città Carmine D’Onofrio che era con la compagna Convivente è deceduto dopo essere stato trasportato al vicino Pronto Soccorso dell’Ospedale evangelico Villa Betania sul luogo dell’agguato i militari hanno rinvenuto 7 Bossoli calibro 45 mm France che ha gettato pesanti ombre sulle piattaforme gestite da Mark Zuckerberg con un dossier riconsegnato il Wall Street Journal ha testimoniato davanti una sottocommissione del Senato americano le accuse si Sono concentrate soprattutto sul rapporto che più giovani hanno con il 6% dei bambini sarebbe dipendente da Instagram tanto da esserne danneggiati materialmente voltiamo ancora pagina ...

