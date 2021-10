Tornado a Catania | ingenti danni e scuole chiuse

(Di mercoledì 6 ottobre 2021), 6 ott – Il clima negli ultimi tempi ci ha dato prova di cambiamenti improvvisi, scenici e purtroppo molte volte tragici. Alluvioni e temporali sono sempre esistiti ma, da qualche tempo, alcuni eventi meteo hanno sconvolto l’attenzione di noi tutti per l’immediatezza, la violenza e l’imprevedibilità con la quale colpiscono. Nello specifico parliamo del dirompente e imprevisto fenomeno atmosferico che si è abbattuto ieri sulla Sicilia orientale, dove fino a mezzogiorno splendeva il sole. Il quasi-diIn particolare asi è scatenato, intorno alle 15.30 di ieri, un violentissimo nubifragio a carattere temporalesco. Il fenomeno meteorologico, dapprima etichettato come, è stato riclassificato come downburst. Si tratta di un particolare evento naturale che ...

Un forte '#tornado' seguito da pioggia e grandine si è abbattuto nel centro storico di #Catania causando seri danni. Un violento #tornado si è abbattuto sul centro storico della città. Ci sarebbero feriti e seri danni. Il maltempo si è spostato al sud: Ingenti danni a Catania e altri centri della provincia. Alberi caduti, strade allagate. Strade allagate, lampioni divelti, tetti scoperchiati, il centro storico di Catania fa i conti con il violento tornado. Nubifragio in #Liguria, tromba d'aria su #Firenze, violentissima grandinata nel #Mugello, un tornado nella città di #Catania.

le scuole restano chiuse per i danni del maltempo. I danni del maltempo dalla Sicilia alla Toscana. Il maltempo ha colpito violentemente anche la Sicilia, dove, a Catania, ieri, si è verificato un violento tornado. Scuole chiuse a Catania per agevolare verifiche a scuole ed edifici cittadini, dopo il violento tornado che ha interessato il centro storico.