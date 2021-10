Resta Crui “La Dad un salvagente | ma l' Università è presenza”

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) MILANO (ITALPRESS) – Con la pandemia “ci siamo accorti che eravamo pronti per una transizione digitale, data la velocità con cui abbiamo eseguito il passaggio al digitale e alla didattica a distanza, ma anche che c'erano tantissime energie nei nostri ricercatori, pronti a fare un passo avanti, un passo di qualità anche sul sistema universitario”. Lo ha detto Ferruccio, presidente della Conferenza dei rettori delleitaliane, che in un'intervista all'Italpress ha fatto il punto sul recente passato, sul presente e sul futuro del mondo accademico in Italia. “La didattica a distanza – ha spiegato – è stato un grandein un mare in tempesta, però farevuol dire essere in, vuol dire confronto, relazione e anche scontro, in qualche maniera”. “Il digitale – ha ...