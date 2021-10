Record pioggia a Rossiglione, il caso sui social di Greta (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Record europeo di sempre, sono i 740,6 mm di pioggia caduti in dodici ore su Rossiglione nell'entroterra genovese dalle 5.40 alle 17.40 dello scorso 4 ottobre. Il dato è stato diffuso su twitter da ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 6 ottobre 2021)europeo di sempre, sono i 740,6 mm dicaduti in dodici ore sunell'entroterra genovese dalle 5.40 alle 17.40 dello scorso 4 ottobre. Il dato è stato diffuso su twitter da ...

Advertising

myrtamerlino : Se continuiamo a chiamarla #allertameteo sbagliamo. Si chiama #cambiamentoclimatico. Ieri record di pioggia in… - Moixus1970 : RT @Terra_Pianeta: CAMPIONI D'EUROPA! ?? Dopo il Record Europeo per il giorno più caldo di questa estate, l'autunno ha regalato la precipit… - statodelsud : Record europeo di pioggia a Rossiglione in 12 ore 749 mm - Pino__Merola : Record europeo di pioggia a Rossiglione in 12 ore 749 mm - TeoloMassimo : RT @Terra_Pianeta: CAMPIONI D'EUROPA! ?? Dopo il Record Europeo per il giorno più caldo di questa estate, l'autunno ha regalato la precipit… -

Ultime Notizie dalla rete : Record pioggia Record pioggia a Rossiglione, il caso sui social di Greta Record europeo di sempre, sono i 740,6 mm di pioggia caduti in dodici ore su Rossiglione nell'entroterra genovese dalle 5.40 alle 17.40 dello scorso 4 ottobre. Il dato è stato diffuso su twitter da ...

Pisa Half Marathon ...agonistica che non competitiva e in entrambi i casi le iscrizioni stanno arrivando a pioggia tanto ... ma è già certo il record di adesioni nella storia dell'evento. Tutto il ricavato andrà in ...

L'Italia del meteo estremo: dopo il caldo, battuto il record di pioggia La Repubblica Dieci mln di danni e pioggia record, ne parla anche il Washington Post L'assessore alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone questa mattina ha effettuato un sopralluogo a Rossiglione e Campo Ligure, comuni della Vallestura colpiti dal maltempo durante la perturbazione c ...

Record pioggia a Rossiglione, il caso sui social di Greta Record europeo di sempre, sono i 740,6 mm di pioggia caduti in dodici ore su Rossiglione nell'entroterra genovese dalle 5.40 alle 17.40 dello scorso 4 ottobre. (ANSA) ...

europeo di sempre, sono i 740,6 mm dicaduti in dodici ore su Rossiglione nell'entroterra genovese dalle 5.40 alle 17.40 dello scorso 4 ottobre. Il dato è stato diffuso su twitter da ......agonistica che non competitiva e in entrambi i casi le iscrizioni stanno arrivando atanto ... ma è già certo ildi adesioni nella storia dell'evento. Tutto il ricavato andrà in ...L'assessore alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone questa mattina ha effettuato un sopralluogo a Rossiglione e Campo Ligure, comuni della Vallestura colpiti dal maltempo durante la perturbazione c ...Record europeo di sempre, sono i 740,6 mm di pioggia caduti in dodici ore su Rossiglione nell'entroterra genovese dalle 5.40 alle 17.40 dello scorso 4 ottobre. (ANSA) ...