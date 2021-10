Razzismo in Fiorentina Napoli, Nardella: «Becerume, mai più in uno stadio» (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, parla dei beceri insulti razzisti rivolti ai giocatori del Napoli contro la Fiorentina Dario Nardella, sindaco di Firenze, ha parlato dei cori razzisti in Fiorentina-Napoli. Le parole a Radio Punto Nuovo. «Mi piacerebbe andare nelle scuole di Firenze e Napoli con Koulibaly e Callejon. Chi ha fatto quei cori non deve più poter accedere a nessuno stadio. Complimenti alla Fiorentina perché ha condannato subito il gesto, tutti bisogna essere uniti in questa battaglia. Non è successo solo a Firenze, anche a Bergamo quando la squadra viola era in trasferta. Questo è solo un Becerume». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il sindaco di Firenze, Dario, parla dei beceri insulti razzisti rivolti ai giocatori delcontro laDario, sindaco di Firenze, ha parlato dei cori razzisti in. Le parole a Radio Punto Nuovo. «Mi piacerebbe andare nelle scuole di Firenze econ Koulibaly e Callejon. Chi ha fatto quei cori non deve più poter accedere a nessuno. Complimenti allaperché ha condannato subito il gesto, tutti bisogna essere uniti in questa battaglia. Non è successo solo a Firenze, anche a Bergamo quando la squadra viola era in trasferta. Questo è solo un». L'articolo proviene da Calcio News 24.

