Quasi ammazzata da un gelato, "codice rosso": dramma a Roma, chi finisce nei guai (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Attimi di terrore a Roma per una turista americana di 22 anni, Annika Larson, che lo scorso 28 settembre, ma lo si apprende soltanto ora, ha rischiato di morire per uno choc anafilattico. Tutto per un gelato al gusto cioccolato e limone preso in una gelateria nel quartiere Monti: solo pochi minuti dopo averlo mangiato, il suo volto ha preso a gonfiarsi. La situazione è precipitata rapidamente: Annika Quasi non respirava più, ma aveva con sé la sua EpiPen (autoiniettore di epinefrina, uno strumento medico utilizzato da chi soffre di gravi allergie), che le ha permerso di contenere la reazione allergica prima di essere trasportata in ospedale da un'ambulanza. Annika ha raccontato quanto le è accaduto al The Mirror, dove ha accusato la gelateria: "Sono allergica a tutti i tipi di noci e, dopo aver fatto delle ricerche, credo che il ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Attimi di terrore aper una turista americana di 22 anni, Annika Larson, che lo scorso 28 settembre, ma lo si apprende soltanto ora, ha rischiato di morire per uno choc anafilattico. Tutto per unal gusto cioccolato e limone preso in una gelateria nel quartiere Monti: solo pochi minuti dopo averlo mangiato, il suo volto ha preso a gonfiarsi. La situazione è precipitata rapidamente: Annikanon respirava più, ma aveva con sé la sua EpiPen (autoiniettore di epinefrina, uno strumento medico utilizzato da chi soffre di gravi allergie), che le ha permerso di contenere la reazione allergica prima di essere trasportata in ospedale da un'ambulanza. Annika ha raccontato quanto le è accaduto al The Mirror, dove ha accusato la gelateria: "Sono allergica a tutti i tipi di noci e, dopo aver fatto delle ricerche, credo che il ...

