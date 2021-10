Pordenone, chiuso per due mesi il bar ‘fascista’ dopo video in cui il titolare incita alla rivolta. Il giudice: “Motivi di ordine pubblico” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Risale a un paio di anni fa l’esibizione più famosa del ristoratore Ferdinando Polegato, titolare del “Bar da Teodora” a Sequals in provincia di Pordenone (il paese natale del pugile Primo Carnera). Da dietro al bancone, vestito come Benito Mussolini, il mento proteso, l’eloquio arringante, si era rivolto agli avventori del locale incitandoli alla vittoria. Adesso, a causa di un video che incita addirittura alla rivolta e alla violenza contro politici e magistrati, il questore Marco Odorisio ha deciso di far chiudere il locale per due mesi. Il provvedimento è stato notificato a Polegato da agenti dell’Ufficio Polizia Amministrativa e Sicurezza e della Digos, in base all’articolo 100 del Testo Unico Leggi Pubblica ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Risale a un paio di anni fa l’esibizione più famosa del ristoratore Ferdinando Polegato,del “Bar da Teodora” a Sequals in provincia di(il paese natale del pugile Primo Carnera). Da dietro al bancone, vestito come Benito Mussolini, il mento proteso, l’eloquio arringante, si era rivolto agli avventori del localendolivittoria. Adesso, a causa di uncheaddiritturaviolenza contro politici e magistrati, il questore Marco Odorisio ha deciso di far chiudere il locale per due. Il provvedimento è stato notificato a Polegato da agenti dell’Ufficio Polizia Amministrativa e Sicurezza e della Digos, in base all’articolo 100 del Testo Unico Leggi Pubblica ...

Advertising

fattoquotidiano : Pordenone, chiuso per due mesi il bar ‘fascista’ dopo video in cui il titolare incita alla rivolta. Il giudice: “Mo… - squopellediluna : Oh ma come mi dispiace ?? chi è delle mie parti conosce sto locale, però non è stato chiuso per apologia di fascismo - bizcommunityit : Chiuso dal questore per 60 giorni il ristorante fascista di Sequals: sul web video che incita alla violenza, alla r… - TgrRai : RT @TgrRaiFVG: Video violento, chiuso per due mesi il 'Da Teodora' di Sequals. La Polizia ha individuato sui social un filmato nel quale il… - TgrRaiFVG : Video violento, chiuso per due mesi il 'Da Teodora' di Sequals. La Polizia ha individuato sui social un filmato nel… -