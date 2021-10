Pippi Mellone sull' idrovolante a pois

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) DaCalzelunghe a: si potrebbe dire così, a volerne ridere. Si tratta di duestupefacenti. La prima è una bambina che sconvolge la cittadina svedese di Visby perché compie prodigi, cavalca un cavallo bianco ae convive con una scimmietta chiamata signor Nilsson. Il secondo, nonostante l’aria da bambinone, è un signore dai modi piuttosto rudi, simpatizzante di Casa Pound, non gira a cavallo ma ben cavalca il corpo elettorale della barocca cittadina di Nardò, in provincia di Lecce, ed è tornato alla ribalta nazionale a causa del misterioso sostegno politico che ha ricevuto dal governatore pugliese Michele Emiliano, a sua volta sostenuto nella corsa per le regionali da lui, dalsalentino. Prodigi dei tempi nuovi, anzi vecchissimi. Questo ...