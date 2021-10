Nobel Chimica 2021 a tedesco List e americano McMillan (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il Premio Nobel per la Chimica 2021 è stato assegnato al tedesco Benjamin List e all’americano David McMillan. Lo ha annunciato la Reale Accademia delle Science svedese. “E’ un giorno meraviglioso, sono sorpreso”, le prime parole di List. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il Premioper laè stato assegnato alBenjamine all’David. Lo ha annunciato la Reale Accademia delle Science svedese. “E’ un giorno meraviglioso, sono sorpreso”, le prime parole di. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

RaiNews : Il #Nobel per la Chimica è stato assegnato a Benjamin List e a David W.C. MacMillan - Agenzia_Ansa : FLASH | Il Nobel per la Chimica è stato assegnato a Benjamin List e a David W.C. MacMillan #ANSA - Gazzettino : Nobel per la Chimica al tedesco Benjamin List e all'americano David MacMillan: ingegneri delle molecole - Tiziana99531862 : RT @HuffPostItalia: Nobel per chimica agli ingegneri delle molecole: il tedesco List e il britannico MacMillan - DTarenzi : RT @Federchimica: Il @NobelPrize per la #Chimica 2021 a Benjamin List e David MacMillan per le ricerche sulla organocatalisi asimmetrica, u… -