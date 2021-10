Nevermind ha fatto 30 anni ed è una settimana che lo riascoltiamo in loop

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Con, il 24 settembre 1991, i Nirvana cambiano il corso del rock’n’roll. A Kurt Cobain, che scrive in maniera spietatamente schietta di società, dipendenze e salute mentale, si uniscono la ferocia e l’energia del sound della band e di Butch Vig (il produttore) naturalmente. In maniera inconsapevole, insieme contribuiscono a fondare i canoni di una musica che viene definita “grunge”. Mentre Cobain, bello come Gesù Cristo, canta che non importa quanto sei ricco o famoso, perché la depressione può toccare chiunque, persino un figo come lui, un’intera generazione si sente ascoltata, sente che la sua solitudine viene compresa davvero. E quella che nasce come esternazione di un vissuto personale, compie fino in fondo il suo dovere artistico, diventando un messaggio universale. Oltretutto, il suo grido contro il sistema non è un comizio da un palco, è il grido dal ...