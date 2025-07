Bimbo punto da ragno violino a Caivano ricoverato e operato al Santobono

A salvarlo è stata l'accortezza dei genitori che hanno notato uno stranissimo neo, scuro e rigonfio sulla gamba del loro piccolo di 4 anni. Hanno così deciso di portarlo al Pronto Soccorso del Santobono e la tempestività delle cure ha consentito di salvargli la vita e anche la gamba di cui. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

